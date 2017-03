Samuelsen: Vi kommer aldrig terrorismen helt til livs

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har onsdag mødtes med de 68 lande, der er med i koalitionen mod Islamisk Stat.



Den ekstremistiske bevægelse, der tidligere har siddet på store dele af Irak og Syrien, er trængt tilbage. Og landene har blandt andet diskuteret, hvordan området kan stabiliseres i fremtiden, fortæller Samuelsen.



"Vi er enige om at fortsætte kampen. Det er en vigtig kamp, der kun vindes ved, at vi står sammen," siger han til Ritzau efter mødet.



"Selv om vi får trængt dem meget tilbage i øjeblikket, og det gør vi, kan vi ikke 100 pct. få udryddet terrorisme. Den vil blive ved med at dukke op, også under nye navne."



Skæbnen vil, at mødet mellem koalitionspartnerne fandt sted, samtidig med at det, politiet indtil videre betragter som et terrorangreb, fandt sted i den britiske hovedstad, London.



Den britiske udenrigsminister, Boris Johnson, var med på mødet og informerede kort sine kolleger, fortæller Samuelsen.



"Det, vi ved, er, at man fra engelsk side behandler det som en terroraktion. Der er ikke nogen endelig bekræftelse på det. Men det har paralleller til, hvad vi har set tidligere," siger Samuelsen.



"Hvis det er et terrorangreb, er det bare med til at understrege, at den kamp, vi fører, er vigtig."



Udenrigsministeren fortæller, at kampen mod Islamisk Stat blandt andet handler om, at bevægelsen ikke skal kunne gøre sig "attraktiv" for sympatisører.



"Derfor samarbejder vi med blandt andet Facebook og Twitter for at få lukket deres konti ned, når de forsøger at åbne dem," siger Samuelsen.



Spørgsmål: Hvad skal der ske, når og hvis det lykkes at nedkæmpe Islamisk Stat?



"Det er vigtigt at man lokalt har styrker til at kunne løfte sikkerhedsopgaverne. Det er derfor, vi blandt andet bidrager til at uddanne lokalt politi. Det er vigtigt, at man ikke går fra én usikker situation til en ny."



Spørgsmål: Kan man sige noget om, hvad tidshorisonten er for Danmarks engagement?



"Ikke andet end at jeg tror, at det bliver langvarigt. Selv om vi vinder frem i øjeblikket, er det selvfølgelig ikke overstået fra en dag til en anden. Så vi skal have tålmodighed."



/ritzau/