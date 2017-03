Politiet rykker ud til Christiansborg efter London-angreb

Onsdagens angreb ved det britiske parlament i London har fået politiet til at rykke ud til Christiansborg.



Hos Københavns Politi fortæller vagtchef Henrik Stormer, at man skærper tilsynet med Christiansborg.



"Der er tale om en politimæssig rutine, når der sker sådan noget i et andet europæisk land, som vi i øvrigt kan sammenligne os med. Før vi ved, hvad det går ud på, kan man jo ikke udelukke, at det er et led i noget større," siger han.



Mindst to personer er dræbt, og adskillige er såret efter angreb ved det britiske parlament.



Det er kort før klokken 18 ikke klart nøjagtigt, hvad der er sket, men ifølge BBC er der tilsyneladende tale om to forskellige episoder, der har udspillet sig på stort set samme tidspunkt.



På Westminster Bridge har en bilist tilsyneladende bevidst kørt flere personer ned. Samtidig skulle en mand have stukket en betjent ned tættere på indgangen til parlamentet, inden han blev skudt af politiet.



Episoden bliver behandlet som en terrorhandling, indtil efterforskningen skulle pege i anden retning, lyder det fra Metropolitan Police i London.



