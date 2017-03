Mærsk og regeringen lander ny nordsøaftale - sikrer fuld genopbygning af Tyra

Opdateret kl. 18.09: Efter et års tovtrækkeri er regeringen og A.P. Møller-Mærsk blevet enige om en ny nordsøaftale, der sikrer, at det danske olie- og gaseventyr i Nordsøen vil fortsætte med ufortrøden styrke.



Det står klart, efter at et bredt politisk flertal med alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet onsdag aften er blevet enige om en aftale med A.P. Møller-Mærsk og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) om fremtidens beskatning af produktion af olie og gas i den danske del af Nordsøen.'



Aftalen giver det danske selskab incitament til en fuld genopbygning af det synkende gasfelt Tyra, når produktion efter planen stoppes af sikkerhedsmæssige årsager i 2018.



"Det har været afgørende for regeringen, at vi med den ny Nordsø-aftale sikrer, at vi får fornyet infrastrukturen og hentet de resterende ressourcer i Nordsøen op," siger finansminister Kristian Jensen på ministeriets hjemmeside.



Skatten bliver sat ned i 2017-2025



Aftalen betyder, at skatten på olie- og gasudvinding i perioden fra 2017 til 2025 vil blive sænket. Samtidig er der lagt en buffer ind, sådan at selskaberne i Nordsøen skal tilbagebetale den opnåede skatterabat, hvis olieprisen skulle stige markant, sådant at det for olieselskaberne bliver langt mere profitabelt at hive ressourcerne op fra undergrunden.



"Der er brug for omfattende investeringer – bl.a. i genopbygningen af Tyra-platformen – og derfor har vi valgt midlertidigt at sænke skatten, så det bliver attraktivt for private firmaer at fortsætte olie- og gasudvindingen i fuldt omfang de kommende år. Alternativet er, at staten går glip af potentielle milliardindtægter, og at industrien risikerer at skulle nedlægge lokale arbejdspladser," fortsætter Kristian Jensen.



I følge Finansministeriet giver investeringerne som følge af aftalen mulighed for indtægter til statskassen på op til 26 mia. kr. frem mod 2042, samtidig med, at aftalen sikrer fastholdelse og udvikling af de mange arbejdspladser, der knytter sig til olie- og gassektoren.



Regeringen har i godt et år forhandlet med Mærsk og dennes partnere i DUC om nordsøbeskatningen, fordi Mærsk har truet med at lukke endegyldigt ned for det helt afgørende Tyra-felt, hvis ikke skattereglerne blev gjort lempeligere.