Terroraktion ved det britiske parlament

Opdateret kl. 17.41 - Der har onsdag eftermiddag været et terrorangreb ved det britiske parlament, og mindst to personer er ramt af skud. Sidst på eftermiddagen oplyste flere medier, at to personer er døde som konsekvens af terrorangrebet.



Væbnet politi er set løbe mod udgangen, fortæller et øjenvidne. Hele bygningen skulle være under såkaldt lockdown, hvor bygningen afspærres.



Det oplyses, at den britiske premierminister Theresa May er bragt i sikkerhed væk fra parlamentet. Det skete får minutter efter eksplosionerne, hvor otte civilklædte sikkerhedsfolk førte hende ud af parlamentet. Det oplyser The Guardian.



En fotograf fra Reuters siger, at han har set omkring seks sårede personer på Westminster Bridge uden for den lovgivende forsamling i London. Andre vidner taler om 12 sårede, heraf er nogle hårdt sårede - angiveligt voldsomt blødende.



Inde i parlamentsbygningen er to personer under behandling.



Underhusets leder David Lidington bekræfter, at en politibetjent er blevet stukket ned.



Det britiske politi har skudt en gerningsmand, oplyser David Lidington. Politiet talte tidligere på eftermiddagen om en såkaldt skudepisode, men bliver nu (ca. kl. 16.30 dansk tid) betegnet som en terrorhandling.



Samtidig oplyses det, at beboerne omkring parlamentet evakueres fra området. Det samme gælder personale, der opholder sig inde i parlamentsbygningen.



