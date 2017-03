Fire dræbte i terroraktion ved det britiske parlament

Opdateret kl. 19.16 - Der har onsdag eftermiddag været et terrorangreb ved det britiske parlament, hvor fire personer er blevet dræbt. Der er mere end 20 sårede. Det oplyser det britiske politi.



Samtidig blev det oplyst, at den ene af de dræbte er en politibetjent, og at den formodede gerningsmand også er blevet dræbt. Politiet regner ikke med, at der er flere gerningsmænd.



Væbnet politi blev set løbe mod parlamentets udgange, fortæller et øjenvidne. Hele bygningen kom under såkaldt lockdown, hvor bygningen afspærres.



Det oplyses, at den britiske premierminister Theresa May er bragt i sikkerhed væk fra parlamentet. Det skete får minutter efter skud og angive, hvor otte civilklædte sikkerhedsfolk førte hende ud af parlamentet. Det oplyser The Guardian.





Inde i parlamentsbygningen blev to personer behandlet efter angrebet.



Politiet talte tidligere på eftermiddagen om en såkaldt skudepisode, men ca. kl. 16.30 dansk tid betegnede politiet angrebet som en terrorhandling.





/ritzau, ras