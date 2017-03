Tørnæs: Vi lever op til krav om ulandsbistand

Relateret indhold Artikler

Danmark sparer ikke på ulandsbistanden, som sidste år blev 800 millioner kroner mindre end lovet.



Det fastslår udviklingsminister Ulla Tørnæs (V).



Ifølge netavisen Altinget brugte Danmark i 2016 kun cirka 0,67 procent af BNI. De borgerlige aftalte 0,71 procent i finansloven. Derfor mangler der 800 millioner kroner.



- Det helt afgørende - og det vi måles på - er dét, vi indberetter til OECD. Der indberetter vi 0,75 procent af BNI for 2016, siger Ulla Tørnæs.



- Så lever vi op til FN's gamle målsætning om at bidrage med 0,7 procent af vores BNI til ulandene.



I finansloven findes der mellemregninger for ulandsbistand. Det skyldes, at Danmark giver tilsagn om at udbetale bistand senere. Mellemregningerne tæller ikke. Det gør vore løfter til OECD, mener ministeren.



- Vi lander på 0,75. Det er det vigtige for mig. Det har regeringen lovet. Det har vi understreget i vores regeringsgrundlag, siger Ulla Tørnæs.



Spørgsmål: - Sender regeringen sparede asyludgifter tilbage i statskassen?



- Vi lever op til FN's målsætning om at bidrage med 0,7 procent. Faktisk bidrager vi med mere: 0,75 procent. Det er afgørende er ikke, hvad der sker af mellemregninger, mener udviklingsministeren.



De Konservative ville efter valget øge ulandsbistanden til 0,8 procent af BNI i stedet for 0,7 procent, som Venstre-regeringen satte bistanden til.



Da bistanden endte på 0,71 procent, mente De Konservatives leder Søren Pape Poulsen, at det ville give "et par hundrede millioner" mere.



Ulla Tørnæs understreger, at det er svært at ramme præcis, da BNI-væksten løbende justeres.



- Derfor lander vi ikke på 0,7 procent, men 0,75. Jeg kan garantere, at vi ikke kommer under 0,7. Det gjorde vi ikke i 2016. Og det kommer vi heller ikke til i 2017, siger Ulla Tørnæs.



/ritzau/