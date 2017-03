Fire tyrkiske officerer og en militærattaché har fået asyl i Norge efter at have anmodet om beskyttelse i kølvandet af kupforsøget i Tyrkiet i fjor.



Det oplyser deres advokat til avisen Klassekampen.



Afgørelsen er opsigtsvækkende, fordi Norge og Tyrkiet er allierede i forsvarsalliancen Nato.



Alle fem var udstationeret i Norge, da en del af det tyrkiske militær 15. juli forsøgte at overtage magten.



Kupforsøget blev slået ned i løbet af et halvt døgn.



Siden er tusindvis af militærfolk fra alle rangtrin blevet fjernet fra deres poster.



Alle fem afviser at have haft noget med kuppet at gøre. I januar fortalte de til avisen VG, at de havde mistet deres job og fået besked om at returnere til Tyrkiet.



Men de valgte at ignorere ordren og blev i stedet i Norge, hvor de søgte om asyl.



"Det er umuligt at vende hjem nu. Jeg er afskediget fra min tjeneste i Norge, og mit pas er annulleret. Hvis jeg rejser tilbage, bliver jeg omgående pågrebet. Jeg risikerer tortur og at blive tvunget til at give falske tilståelser," sagde en af dem til VG.



Han tilføjede, at "i tyrkiske fængsler dør folk af uforklarlige grunde".



De fem tyrkere lever nu på hemmelige adresser i Norge. Ifølge Klassekampen har også familiemedlemmer fået asyl i Norge.



En diplomat fra Tyrkiets ambassade i Oslo har til VG sagt, at de tidligere officerers frygt for at vende tilbage er grundløs.



Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, meddelte i januar, at omkring 43.000 personer var blevet anholdt i løbet af de seks måneder, som var gået siden kupforsøget.



De er anklaget for at have tilknytning til den religiøse leder Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA.



Erdogan beskylder Gülen for at være hjernen bag kupforsøget. Gülen har afvist påstanden.



Systemkritikere i Tyrkiet siger, at anholdelserne rækker langt ud over eventuelle forbindelser til Gülen og peger på, at mange oppositionspolitikere og journalister er fængslet.



/ritzau/NTB