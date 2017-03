Trumps højesteretsbud: Ingen er hævet over loven

49-årige Neil Gorsuch kan muligvis snart sætte sig på den tomme stol i USA's højesteret. Men først skal han grilles og siden godkendes af Senatet.



Det er han blevet for første gang mandag, og her lagde han ud med at slå fast, at der i højesteret er brug for dommere, der ikke er bundet af hverken ideologi eller politisk ståsted.



"Der er behov for neutrale og uafhængige dommere," siger 49-årige Neil Gorsuch ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Samtidig kalder han det "nedslående", når nogen sætter spørgsmålstegn ved domstolenes integritet.



"Når nogen kritiserer den ærlighed eller integritet eller det motiv, der kommer fra en føderal dommer, så finder jeg det nedslående. Jeg finder det demoraliserende, fordi jeg kender sandheden," siger han.



Præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret amerikanske føderale dommere, som har suspenderet hans to indrejseforbud i USA for borgere fra en række lande med overvejende muslimske befolkninger.



"Intet menneske er hævet over loven," siger Neil Gorsuch under høringen ifølge nyhedsbureauet AFP.



Gorsuch er blevet nomineret til posten af Trump, men han kan først sætte sig til rette ved den øverste juridiske myndighed i USA, når han har fået grønt lys fra Senatets medlemmer.



Særligt Demokraterne spilder ikke chancen for at stikke til Gorsuch.



Blandt andre stiller topdemokraten Dianne Feinstein kritiske spørgsmål til Neil Gorsuchs syn på abort og homoseksuelles ret til at blive gift. Også indvandring er på dagsordenen.



Gorsuch lader dog ikke til at blive ramt af kritikken. Han forsøger i stedet at berolige Demokraterne.



"Jeg har dømt til fordel for handicappede, studerende, fanger og arbejdere." Nogle gange har jeg gjort det modsatte.



"Men mine beslutninger har aldrig reflekteret en fordom om mennesket foran mig - kun en vurdering af lovgivningen og fakta i hver enkelt sag," siger han.



Høringen i Senatet ventes at strække sig over flere dage.



/ritzau/