Nato-skeptisk Trump møder Stoltenberg i april

Jens Stoltenberg og Donald Trump skal trykke hænder for første gang i næste måned.



Nato-generalsekretæren og den amerikanske præsident skal mødes 12. april i Washington, oplyser Stoltenbergs kontor.



Indtil videre har Trump og Stoltenberg talt i telefon sammen to gange, siden Trump blev indsat i Det Hvide Hus i januar.



"De skal snakke om, hvor vigtig Natos rolle er for at opretholde et kollektivt forsvar og for at sikre stabilitet uden for alliancens grænser," lyder det i en skriftlig kommentar fra Nato.



På mødet i Washington skal de desuden diskutere forberedelserne til Nato-topmødet i Bruxelles i slutningen af maj. Det vil være Trumps første topmøde i den transatlantiske alliance.



Tidligere tirsdag kom det frem, at den amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, højst usædvanligt har meldt afbud til et møde mellem Natos udenrigsministre. Mødet finder sted 5. og 6. april.



Efterfølgende har Tillerson dog sagt, at han er åben over for at deltage i mødet, hvis det kan blive afholdt på et andet tidspunkt, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det er uklart, om det kan lade sig gøre.



Donald Trump har flere gange både før og efter sit valg chokeret mange europæiske Nato-lande med flere hårde meldinger.



Han har blandt andet sagt, at Nato er "forældet". Han har også truet med ikke at komme medlemslande til undsætning, hvis de bruger for lidt på forsvaret.



Men både den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, og forsvarsminister James Mattis har på møder i Bruxelles lovet fuld opbakning til Nato.



USA har dog samtidig truet med "at moderere" sit engagement i militæralliancen, medmindre europæerne begynder at bruge mere på deres eget forsvar.



Jens Stoltenberg er tirsdag og onsdag i Washington til møder med Rex Tillerson og James Mattis. Men han mødes altså ikke med Trump i denne omgang.



