Fillon mistænkes for alvorligt bedrageri og falskneri

Opdateret kl. 22.02 - Presset på Francois Fillon tager til i styrke.



Den franske præsidentkandidat fra partiet Republikanerne har en efterforskning hængende over sig, og omfanget af denne granskning er tirsdag blevet større og anklagerne mere alvorlige.



En unavngiven juridisk kilde siger til det franske nyhedsbureau AFP, at efterforskningen er blevet udvidet til at omfatte alvorligt bedrageri og dokumentfalsk.



Sagen handler om, at Fillon angiveligt har haft ansat sin kone og sine børn og betalt dem flere millioner i løn, uden at de har udført noget arbejde.



Udvidelsen af efterforskningen skyldes ifølge kilden blandt andet, at der er mistanke om, at Francois Fillon og hustruen, Penelope, har forfalsket dokumenter.



Papirerne skulle retfærdiggøre, at hun fik udbetalt i alt cirka 700.000 euro for arbejdet som assistent for sin mand.



Fillon selv nægter at have gjort noget ulovligt.



Tirsdag har det franske ugemagasin Le Canard Enchaine desuden endnu en historie, som Fillon nok ikke bliver glad for at læse.



Det var Le Canard Enchaine, der fik hele sagen om nepotisme til at rulle.



Ifølge magasinet tjente Fillon 50.000 euro på i 2015 at sætte et møde op imellem i libanesisk rigmand og Ruslands præsident, Vladimir Putin. Også topchefen i det franske olieselskab Total var til stede.



Der har været massivt pres på Fillon for at trække sig fra valgkampen. Men han har selv konstateret, at ingen kan stoppe hans kandidatur, nu da de franske vælgere ved primærvalget har givet ham flest stemmer.



Inden sagen kom frem, var Fillon favorit til at overtage præsidentposten efter forårets valg.



Nu ser han ifølge meningsmålingerne end ikke ud til at blive en af de to største stemmeslugere i valgets første runde. Det er nødvendigt, hvis han skal gå videre til valgets anden og afgørende runde.



/ritzau/AFP