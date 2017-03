Fransk minister går af: Ansatte døtre som assistenter

Frankrigs indenrigsminister, Bruno Le Roux, trækker sig fra sin post.



Det sker, efter at et tv-program sent mandag afslørede, at han har hyret sine døtre til personlige assistenter for skatteydernes penge, skriver nyhedsbureauet Reuters.



Tirsdag blev der fra myndighedernes side åbnet en indledende undersøgelse af sagen. Ministeren dukkede ikke op til en række arrangementer, der ellers stod i hans kalender.



Bruno Le Roux nægter dog at have gjort noget ulovligt. Han forklarer ifølge nyhedsbureauet AFP, at han ønsker, at sagen ikke skal "underminere regeringens arbejde".



Matthias Fekl overtager posten som indenrigsminister, meddeler det franske præsidentkontor ifølge Reuters.



Ifølge tv-kanalen TMC ansatte Bruno Le Roux mellem 2009 og 2016 døtrene på adskillige midlertidige kontrakter.



I de første år var pigerne teenagere og gik i skole. Arbejdet skulle de ifølge den nu forhenværende minister have udført i deres sommerferier.



I alt skulle de have modtaget 55.000 euro - 409.000 kroner - i løn i perioden.



Der er ikke noget ulovligt i, at franske parlamentarikere ansætter familiemedlemmer som assistenter. Men de skal naturligvis udføre et reelt stykke arbejde for skatteydernes penge.



Netop det er kernen i en anden og meget omtalt sag om Francois Fillon, den republikanske præsidentkandidat i Frankrig.



Fillon sikrede sin kone og børn flere millioner kroner i løn på statens regning for arbejde, de angiveligt aldrig udførte. Sagen efterforskes af politiet, og den har svækket hans chancer for at blive præsident markant.



Tidligere var Fillon favorit til at overtage præsidentposten efter forårets valg, men nu ser han ifølge meningsmålingerne end ikke ud til at blive en af de to største stemmeslugere i valgets første runde. Det er nødvendigt, hvis han skal gå videre til valgets anden og afgørende runde.



Fillon, som har været under hårdt pres for at trække sit kandidatur, nægter at have gjort noget forkert.



