Storbritannien vil følge USA's computerforbud på fly

Storbritannien vil forbyde passagerer fra en række lande at tage langt de fleste elektroniske remedier med om bord på fly.



Det bekræfter en talsmand for den britiske premierminister, Theresa May, ifølge en række internationale medier.



Det sker, efter at USA har forbudt blandt andet bærbare computere og tablets i kabinen på passagerfly fra ti forskellige lufthavne i otte lande i primært Mellemøsten og Nordafrika.



De britiske restriktioner vil ifølge nyhedsbureauet Reuters gælde for rejsende på fly fra Tyrkiet, Libanon, Jordan, Egypten, Tunesien og Saudi-Arabien.



De nye krav betyder, at telefoner, tablets og bærbare computere med en længde på over 16 cm, en bredde på over 9,3 cm og en dybde på 1,5 cm fremover skal tjekkes ind og opbevares i flyets lastrum - ikke i kabinen.



Det er et nødvendigt tiltag for sikkerheden, lyder det fra Mays talsmand.



Amerikanere var først



Amerikanerne var først til at melde ud, at de skærper sikkerhedskravene på flyvninger fra visse lande. Det gælder fra lufthavne i Jordan, Egypten, Tyrkiet, Saudi-Arabien, De Forenede Arabiske Emirater, Kuwait, Marokko og Qatar.



USA vil kræve, at alle former for elektronik, der er større end en mobiltelefon, skal tjekkes ind. Fra amerikansk side er der indtil videre ikke blevet nævnt specifikke dimensioner på elektronikken.



Reglerne skærpes på grund af en uspecificeret sikkerhedstrussel, lyder det. Angiveligt er der frygt for, at forbrydere vil forsøge at smugle sprængstof om bord via elektroniske apparater.



Formentlig vil omkring 50 flyvninger dagligt blive ramt af de amerikanske restriktioner.



Ingen amerikanske flyselskaber har direkte afgange fra disse lufthavne, så de bliver ikke berørt.



Det er luftfartsselskaberne selv, som skal håndhæve forbuddet.



