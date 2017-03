Skatteminister forsvarer boligudspil: De rige vinder mindst

Regeringens boligskatteforslag kommer samlet set boligejerne i landets yderområder mest til gode. Det budskab har skatteminister Karsten Lauritzen (V) afleveret på et samråd tirsdag.



Det sker, efter at regeringens udspil er blevet kritiseret for især at gavne de dyreste områder, især omkring hovedstaden og i Nordsjælland.



Senest har Kalundborgs borgmester, Martin Damm (V), der også er formand for Kommunernes Landsforening, meldt sig i koret af kritikere.



Han kalder over for netmediet DK Økonomi idéen om at fastfryse grundskylden for ulighedsskabende.



Men skatteministeren fremhæver regeringens samlede udspil.



Det indeholder både fastfrosset grundskyld, lavere ejendomsværdiskat og afskaffelse af den højere skattesats for dyre boliger. Og så foreslår regeringen at beskære rentefradraget.



"Med det hidtidige skattestop har man mange steder på landet betalt ejendomsværdiskat af en værdi tæt på vurderingen. Mens man i de store byer har betalt af en værdi under vurderingen," siger Karsten Lauritzen.



Mærkbart for boligejere på landet



Boligejere i landområder vil derfor virkelig kunne mærke, hvis regeringens forslag kommer igennem, argumenterer ministeren.



En del af det er nemlig, at ejendomsværdiskatten sættes ned. Den skal sænkes fra i dag 1,0 pct. til 0,6 pct.



"Til gengæld vil man i de dyre områder skulle betale ejendomsværdiskat af et grundlag, der bliver sat kraftigt op," siger Karsten Lauritzen.



Det sker, fordi skattestoppet ophæves. Og samtidig skal et nyt system sikre, at vurderingerne rammer bedre. De har i høj grad været sat for lavt i de dyre områder.



"Når effekten af boligudspillet og udhulingen af rentefradraget lægges sammen, vil ejeren af et typisk hus i Guldborgsund få en forøgelse af råderummet på 2900 kr. om måneden. Mens ejeren af et typisk hus i Gentofte blot vil stå med en 50er om måneden," siger ministeren.



/ritzau/