Danske Bank: Markedet mere immunt over for Trumps tweets om medicinpriser

Noget tyder på, at investorerne ikke længere lade sig hyle helt så meget ud af den, når USA's præsident, Donald Trump, kommer med et af sine mange udfald mod medicinalsektoren.



Ved tidligere lejligheder har præsidentens tweets om alt for høje medicinpriser ellers kostet farmaaktierne dyrt. Men de store udsving udeblev mandag, selv om præsidenten under et vælgermøde i Kentucky igen langede ud efter priserne på receptmedicin.



Og det er en udvikling, der er værd at hæfte sig ved, mener investeringsstrateg i Danske Bank Lars Skovgaard Andersen, der vurderer, at det kan varsle mindre bølgegang for medicinalaktierne i den kommende tid.



"Det ser ud som om, investorerne er ved at blive lidt resistente overfor Trump i hvert fald i relation til medicinalsektoren, og det giver lidt mere stabilitet," siger Lars Skovgaard Andersen.



Han mener, at sektoren er interessant, også selv om farmaaktier ikke længere er "lige så billige, som de var i starten af året."



"Vi har en sektor, som stadig er attraktivt prisfastsat. Det er blandt andet det, man skal fokusere på, og samtidig skal man ikke se bort fra selskabsspecifikke udmeldinger. Det ser i højere grad ud til, at medicinalinvestorerne har vendt fokus mod det fundamentale i sektoren i stedet for at fokusere på al den politiske støj, der kommer fra Trump fra tid til anden," siger Lars Skovgaard Andersen.



