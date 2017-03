USA's nye udenrigsminister dropper sit første Nato-møde

Den nye amerikanske udenrigsminister, Rex Tillerson, dropper sit første Nato-møde i Bruxelles.



Det skriver Wall Street Journal, der citerer kilder i det amerikanske udenrigsministerium.



Det er højst usædvanligt, at Tillerson dropper Nato-mødet 5. og 6. april, skriver avisen.



I de sidste 21 år har kun to amerikanske udenrigsministre misset et Nato-møde.



Sidste gang det skete var, da Colin Powell i sidste øjeblik aflyste sin deltagelse i et Nato-møde i 2003 under krigen i Irak.



Ifølge Reuters prioriterer Tillerson at blive i USA, hvor den kinesiske præsident, Xi Jinping, ventes på besøg 6. og 7. april.



Senere i april vil Tillerson tage til Moskva, siger amerikanske kilder til Reuters.



Natos udenrigsministre mødes 5. og 6. april i Bruxelles, hvor de blandt andet skal forberede et Nato-topmøde i maj.



Topmøde ventes holdt 25. maj med deltagelse af USA's præsident, Donald Trump, og militæralliancens øvrige stats- og regeringschefer.



/ritzau/