USA vil forbyde tablets og bærbare på fly fra Mellemøsten

USA overvejer at forbyde passagerer hos en række flyselskaber fra flere lande i Mellemøsten at have større elektroniske apparater som tablets, bærbare computere og kameraer med sig i kabinen på afgange mod USA.



Oplysningen er delvist bekræftet af tweets fra to flyselskaber i regionen, skriver nyhedsbureauet AFP.



Både Saudi Airlines samt Jordans statslige luftfartsselskab har mandag informeret sine kunder om et forestående forbud mod at bringe elektroniske apparater større end en mobiltelefon med i kabinen.



Ifølge det jordanske selskab, som siden har slettet sit tweet, skal passagerer på fly med kurs mod USA allerede fra tirsdag indstille sig på, at det er slut med at tage større elektroniske apparater med sig i kabinen.



Tiltaget skal ses som et svar på en ikke nærmere beskrevet terrortrussel, som USA's regering har kendt til i flere uger. Det oplyser kilder til blandt andet nyhedsbureauet Reuters og CNN.



Den amerikanske tv-station citerer en embedsmand for, at tiltaget skal ses i sammenhæng med en trussel fra al-Qaeda på Den Arabiske Halvø, Aqap, som har base i Yemen.



Oplysningerne er ikke bekræftet fra officiel side.



"Vi har ingen kommentarer til potentielle sikkerhedsforanstaltninger, men vil komme med en opdatering, når det er hensigtsmæssigt," lyder det i en meddelelse fra ministeriet for national sikkerhed.



Det Hvide Hus er også tavs om sagen ifølge Reuters. Kilder i Kongressen siger til nyhedsbureauet, at John Kelly, minister for national sikkerhed, i weekenden telefonisk orienterede kongresmedlemmer om planen.



Det er fortsat uklart, hvor mange lande eller flyselskaber, som det mulige forbud vil berøre.



Ifølge den britiske avis The Guardian er 13 lande nævnt i en fortrolig mail om tiltaget fra USA's myndighed for transportsikkerhed.



Financial Times citerer en amerikansk embedsmand for, at forbuddet vil omfatte flyselskaber fra otte lande i Mellemøsten. Deriblandt Saudi-Arabien, Jordan, Egypten og De Forenede Arabiske Emirater.



