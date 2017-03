Macron slipper bedst fra fransk præsidentdebat

Emmanuel Macron har i flere meningsmålinger taget teten i den franske præsidentvalgkamp, og den tidligere økonomiministers chance for at vinde er ikke blevet mindre efter den første tv-debat mellem kandidaterne mandag aften.



29 pct. af de personer, som så debatten, mener, at den partiløse Emmanuel Macron efterlod det mest overbevisende indtryk foran Jean-Luc Mélenchon fra den yderste franske venstrefløj med 20 pct.



Det viser en måling fra opinionsinstituttet Elabe.



François Fillon fra Republikanerne og Marine Le Pen fra det indvandrer- og EU-kritiske Front National følger lige efter med hver 19 pct. Socialisternes kandidat, Benoît Hamon, klarede sig dårligst, viser målingen.



Debatten, der varede næsten tre en halv time, var vigtig for alle de fem kandidater, der deltog. 40 pct. af de franske vælgere siger nemlig, at de endnu ikke ved, hvor de skal sætte deres kryds ved første valgrunde 23. april.



Under debatten slog Marine Le Pen til lyd for, at Frankrigs forbud mod muslimsk hovedbeklædning i skolerne skal udvides til at gælde på alle offentlige steder.



Hamon sagde, at han fik kvalme af Le Pens beskrivelse af franske skoler som værende så farlige, at "eleverne ankommer til skolen fyldt med frygt".



Macron svarede også skarpt igen, da Le Pen påstod, at han er tilhænger af burkinien. Det er en badedragt, der dækker det meste af kroppen, og som især er populær blandt muslimske kvinder.



"Jeg har ikke behov for en bugtaler," sagde Macron.



"Du svigter vælgerne ved at fordreje sandheden," sagde han.



Hvis ingen kandidat får over 50 pct. af stemmerne i første valgrunde, så skal de to med flest stemmer ud i en afgørende anden valgrunde 7. maj. Ifølge de fleste meningsmålinger bliver det Macron og Le Pen.



/ritzau/Reuters