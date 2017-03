FBI afviser at have aflyttet Donald Trump

Opdateret kl. 16.49 - FBI's direktør, James Comey, afviser i en høring i Kongressen, at FBI eller andre dele af USA's justitsmyndigheder har aflyttet præsident Donald Trump.



Udtalelsen sker på en høring i Kongressen, hvor direktøren er indkaldt til at afgive forklaring.



Præsident Donald Trump anklagede i en stribe beskeder på det sociale medie Twitter tidligere præsident Barack Obama for at have aflyttet Trumps kampagne ved præsidentvalget i 2016.



"Med hensyn til Trumps tweets har jeg ingen information, der støtter de anklager."



"Det samme gælder for hele justitsministeriet. Der er intet, der støtter de anklager," siger James Comey.



Han redegjorde derefter for, hvordan det amerikanske retssystem virker. Det indebærer, at en præsident ikke kan beordre aflytninger, da det altid skal igennem en uafhængig domstol.



"Det er slet ikke noget, en præsident kan," siger Comey.



Chefen for efterretningstjenesten NSA, Mike Rogers, siger derudover, at der ikke er beviser for, at Barack Obama skal have bedt andre lande om at spionere mod Donald Trump.



Det er anklager, præsident Donald Trump ligeledes er kommet med ved flere lejligheder.



Mere specifikt har Donald Trump anklaget den britiske efterretningstjeneste for at have udført overvågning af Trump på vegne af Barack Obama.



Det afviser NSA's chef, Mike Rogers, og siger, at det ville have været ulovligt.



Ud over anklagerne mod Storbritannien indikerede Donald Trump i sidste uge, at han og Tysklands kansler, Angela Merkel, har det til fælles, at de er blevet aflyttet af USA.



Det sætter NSA's samarbejde med andre lande under pres, siger Mike Rogers.



"Jeg håber, at vores relationer til vores allierede er stærke nok til at modstå den skade, sådanne udtalelser kan give," siger Mike Rogers.



/ritzau/