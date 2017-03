FBI bekræfter efterforskning af russisk indblanding i valg

Opdateret kl. 16.07 - FBI bekræfter i en høring, at man har en aktiv efterforskning omkring Ruslands mulige indblanding i det amerikanske præsidentvalg samt forbindelser til præsident Donald Trump.



Det siger FBI's chef, James Comey, i en åben høring i Kongressen.



Efterforskningen involverer potentielle relationer mellem medlemmer af Donald Trumps stab og Rusland samt et potentielt aktivt samarbejde mellem Rusland og Donald Trumps kampagne.



"FBI undersøger Ruslands manipulation i valgkampen. Det inkluderer forbindelser mellem medlemmer af Trumps kampagne og Rusland samt muligt samarbejde."



"Det er en igangværende efterforskning, der er fortrolig. Så jeg kan ikke sige mere om, hvem den inkluderer, eller hvad der er fundet," siger James Comey.



Han advarer imod at drage konklusioner, når han ikke kan svare på spørgsmål.



"Jeg ved, at det er meget frustrerende, at jeg ikke kan svare på alt," siger James Comey.



Han siger derudover, at det ikke er til at sige, hvor lang tid efterforskningen vil fortsætte.



I åbningen til høringen, hvor også chefen for efterretningstjenesten NSA, Mike Rogers, afgiver forklaring, sagde komitéens næstformand, Adam Schiff:



"Hvis der er sket et aktivt samarbejde, vil det være det mest chokerende forræderi mod vores demokrati i dets historie," sagde han.



Ud over at bekræfte, at FBI har en aktiv efterforskning af mulig russisk manipulation i valget, sagde James Comey om de mange læk, der har været om forbindelser mellem Trump-kampagnen og Rusland:



"Læk er en alvorlig, alvorlig forbrydelse, der skal efterforskes."



/ritzau/