Samuelsen: Tyrkiet ved nu at vi ikke accepterer angiveri

Mandag har der udspillet sig et møde på højt embedsmandsniveau mellem Danmark og Tyrkiet.



Det kom i stand, efter det i weekenden kom udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) for øre, at dansk-tyrkere skulle være blevet angivet til de tyrkiske myndigheder for at have været kritiske over for Tyrkiets præsident.



Efter mødet skriver ministeren på Twitter:



- Udenrigsministeriet har nu gjort det klart for Tyrkiets ambassade: Angiveri af dansk-tyrkiske Erdogan-kritikere er uacceptabelt. Vil følge sagen tæt.



En række danskere med tyrkiske rødder fortalte søndag til Berlingske, at de har fået at vide, at de er blevet angivet til de tyrkiske myndigheder.



Efter sigende fordi de enten har udtalt sig kritisk om Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, eller udtrykt støtte til Gülen-bevægelsen, som i den tyrkiske regerings optik er en terrororganisation.



I kølvandet på nyheden udtalte Anders Samuelsen til avisen, at enhver form for trusler mod mennesker, der bor i Danmark, "blot fordi de giver udtryk for deres holdning", er "totalt uacceptabel".



/ritzau/