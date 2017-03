Opdateret 13.13 Onsdag 29. marts kan EU-præsident Donald Tusk forvente et afgørende brev fra Storbritanniens premierminister Theresa May. Det vil formelt starte exit-processen fra EU, som briterne stemte for i juni sidste år.Brexit aktiveres ved EU-traktatens artikel 50, og nu har briterne langt om længe sat en dato på, hvornår de aktiverer exit-processen. Den blev meldt ud mandag morgen til EU-præsident Donald Tusk.Først derefter går forhandlingerne om briternes exit igang. EU og Storbritannien har to år at finde ud af, under hvilke vilkår briterne forlader EU. Samtidig står fremtidige handelsbetingelser mellem Storbritannien og EU-landene på agendaen."Efter at vi udløser, vil de 27 blive enige om deres retningslinjer for forhandlinger og Kommissionens forhandlingsmandat," siger talsmand James Slack ifølge Bloomberg."Præsident Tusk har sagt, at han forventer en første reaktion inden for 48 timer. Vi ønsker, at forhandlingerne starter omgående," fortsætter talsmanden.Der gik rygter om, at May ville have aktiveret artikel 50 i sidste uge, men ifølge The Guardian var det Skotlands førsteminister Nicola Sturgeons melding om et ønske om en ny folkeafstemning om Skotlands uafhængighed, der fik premierminsteren til at udskyde.I dag kalder Brexit-sekretær David Davis processen fremadrettet for "de vigtigste forhandlinger for dette land i en generation", skriver The Guardian.Ifølge den britiske avis har den britiske regering meldt sine mål med forhandlingerne klart ud."Et nyt, positivt partnerskab mellem Storbritannien og vores venner og allierede i Den Europæiske Union."29. marts vil Theresa May også udtale sig til parlamentet.