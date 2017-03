Kommunerne bør forsikre deres fastansatte om, at de ikke skal fyres, fordi der ansættes flere ledige med tilskud i fleks- eller seniorjob. Derfor skal tillidsfolk og ansatte inddrages i inklusion af ledige.



Det siger Ellen Lykkegaard, som er gruppeformand for Den Offentlige Gruppe i 3F.



Kommunernes Landsforening (KL) har aftalt bedre inklusion med Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer 51 fagforbund.



- Vi har gennem årene haft en fornemmelse af, at man måske kan fristes til at få billig arbejdskraft i form af støttet beskæftigelse, når én går på pension, fordi det er svært at få budgetterne til at hænge sammen, siger Ellen Lykkegaard, som er gruppeformand for Den Offentlige Gruppe i 3F.



Ifølge hende bliver de fastansatte bekymrede over, at kommunerne også skal tage flygtninge, der er under integrationsuddannelse, når der i forvejen er fleksjobbere og ansatte i virksomhedspraktik og skånejob.



Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har gransket inklusionen af ledige.



Sidste år var knap hver tiende kommunale medarbejder en ledig i støttet beskæftigelse. I 2016 var der godt 60.000 kommunalt ansatte i støttet beskæftigelse som virksomhedspraktik, nytte- eller seniorjob.



I rapporten konkluderes det, at det går galt, hvis ledelsen ikke inddrager de fastansatte, når de ledige skal inkluderes.



Spørgsmål: - Er det nok at inddrage de fastansatte?



- Det er helt afgørende for, at denne øvelse overhovedet lykkes. Vores medlemmer vil meget gerne vise et socialt ansvar, siger Ellen Lykkegaard.



- Men de skal også betrygges i, at nu trækker vi alle sammen den rigtige vej på samme hammel. Der skal lyttes til personer, der er på arbejdspladsen. Så de får lov til at spille en rolle i dette arbejde med inklusion.



Fastansatte, som ikke har været inddraget i inklusion, skal overbevises om, at det er en god idé, mener hun.



/ritzau/