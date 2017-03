Minister varsler stor forureningsregning til landbruget

Danmark kan ikke på tre år sænke udslippet af ammoniak med 24 pct., sådan som vi egentlig har forpligtet os til internationalt. Det viser regeringens fremskrivning af udledningen af ammoniak i marts.



Det siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til netmediet Altinget.



S-R-SF-regeringen lovede i EU at sænke udslippet med 24 procent i 2020 i en FN-protokol. Nu indgår målet i EU's NEC-direktiv, som skal begrænse luftforurening.



De Radikales tidligere klima- og udenrigsminister, Martin Lidegaard, erkender, at målet for ammoniak er ambitiøst.



"Det er et ambitiøst mål, vi har for Danmark. Men det er, fordi vi er et af de lande, der slipper allermest ammoniak ud på grund af vores meget store dyre- og kødproduktion," siger Martin Lidegaard.



"Men jo længere, man venter, jo sværere bliver det at nå det."



Trekløverregeringen har forgæves forsøgt at få sænket målet. Det har EU afvist, selv om EU-landene i gennemsnit kun skal sænke udledningen af ammoniak med seks procent.



Derfor kan dansk landbrug stå med en stor regning, mener ministeren.



"Fremskrivningen viser jo, at den tidligere regning har været urealistisk og over-ambitiøs i forhold til reduktionsmålene, som nu kan blive en møllesten om halsen på os," siger Esben Lunde Larsen (V) til Altinget.



"Det kan føre til et tab af eksportindtægter og arbejdspladser i et erhverv, der i forvejen er presset. Jeg er meget bekymret for, om der nu ender en regning hos landbruget."



Martin Lidegaard giver ikke meget for miljøministerens bekymring.



- Det kommer ikke bag på mig, at vor såkaldte miljøminister som sædvanlig ikke mener, at Danmark skal foretage sig noget på miljøområdet. Men handlingsplanen for ammoniak skal skåne miljøet, siger Martin Lidegaard.



