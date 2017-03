Toprepublikaner afviser russisk samarbejde med Trump

Formanden for den komité under den amerikanske kongres, der undersøger præsident Donald Trumps mulige samarbejde med Rusland, fortæller søndag, at man ikke har fundet beviser for ulovligheder.



Det skriver blandt andre nyhedsbureauet Reuters.



Devin Nunes, der er formand for Kongressens efterretningskomité, fortæller forud for et afgørende møde mandag, at det eneste kriminelle, der er fundet, er læk fra efterretningstjenesterne til medier.



"Det eneste lovbrud, vi ved har fundet sted, er læk af navne," siger Devin Nunes søndag ifølge Reuters.



Siden Donald Trumps tiltræden som præsident har der været mistanker om, at han eller hans stab skulle have samarbejdet med Rusland under valgkampen.



Sagen tog yderligere fart, da Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn måtte trække sig, efter det kom frem, at han havde haft flere samtaler med den russiske ambassadør uden at have oplyst det.



Senere har statsadvokat Jeff Sessions, som Trump udpegede, trukket sig fra alle undersøgelser omkring samarbejde med Rusland, da det kom frem, at han ligeledes havde mødtes med Ruslands ambassadør under valgkampen.



Nunes udtalelser kommer dagen før et afgørende møde i Kongressen, hvor Devin Nunes og demokraten Adam Schiff står i spidsen for en offentlig høring med cheferne for de to magtfulde efterretningstjenester FBI og NSA.



De skal afgive forklaring om deres viden om russisk indblanding i valgkampen i 2016.



Mistanken om et samarbejde mellem Rusland og Donald Trump eller hans stab kom frem efter en stribe læk fra efterretningstjenesterne til medierne.



På et pressemøde har Donald Trump sagt, at lækagerne til medierne er sande, men nyhederne om indholdet af lækagerne er falske.



Ud over kommentarerne til samarbejdet med Rusland, og at lækagerne er det eneste kriminelle, der er fundet, siger Devin Nunes, at der ikke er nogle beviser for Donald Trumps opsigtsvækkende anklage om, at tidligere præsident Barack Obama skulle have aflyttet ham og hans kampagne.



/ritzau/