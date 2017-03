Donald Trumps opbakning når laveste niveau endnu

Hovedparten af de amerikanske vælgere er ikke imponeret over præsident Donald Trumps præstation i Det Hvide Hus.



Opbakningen til republikaneren er på tilbagetog, viser en ny måling fra Gallup.



37 pct. af de adspurgte i målingen er tilfreds med Trumps embedsførelse, mens 58 pct. ikke er tilfreds.



Begge tal stod på 45 pct. i en tilsvarende måling, som Gallup lavede, få dage efter at Trump blev indsat som præsident 20. januar.



Målingen, der har en fejlmargin på tre procentpoint, er lavet telefonisk blandt omkring 1500 voksne.



Donald Trump har generelt klaret sig skidt i meningsmålinger, siden han afløste Barack Obama.



Få dage før Trumps indsættelse viste en måling fra Washington Post/ABC News, at 40 pct. af amerikanerne havde tillid til ham.



Så lavt har ingen tiltrædende præsident været målt siden demokraten Jimmy Carter i 1977.



Da Obama trådte til i 2009, var de tilsvarende målinger for ham over 80 pct.



Trump var hurtig til at betegne målingen fra Washington Post/ABC News som "svindel".



"Enhver negativ måling er falske nyheder," tweetede han i begyndelsen af februar.



På et pressemøde i sidste måned fremhævede Trump en måling fra Rasmussen Reports, hvor 55 pct. mente, at han klarede sig godt i embedet.



Rasmussens seneste måling kom fredag. Her var opbakningen til Trump faldet til 48 pct.



/ritzau/dpa