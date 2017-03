Martin Schulz enstemmigt valgt som tysk SPD-leder

Martin Schulz er søndag valgt som ny leder af Tysklands socialdemokratiske parti, SPD, med 100 procent af de gyldige stemmer, skriver nyhedsbureauet dpa.

Valgresultatet er det flotteste for en SPD-leder i efterkrigstiden.



Der er syv måneder til det tyske forbundsdagsvalg.



Valgkampen er blevet en af de mest uforudsigelige i en årrække, efter at den 61-årige Martin Schulz i januar blev kørt i stilling som de tyske socialdemokraters kandidat til posten som forbundskansler.



En ny meningsmåling fra Infratest Dimap viste for få dage siden for første gang siden 2006, at SPD står til at vinde over forbundskansler Angela Merkels konservative CDU.



Ifølge målingen ville SPD få 32 procent af stemmene, hvis der var valg nu, mens CDU ville få 31 procent.



Schulz, der var formand for EU-Parlamentet fra 2012 til januar i år, havde i sin tale til de 600 delegerede og 2000 gæster på SPD's kongres i Berlin søndag fokus på social retfærdighed.



