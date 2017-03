Et flertal af briterne mener, at Storbritanniens kommende udtræden af EU øger risikoen for en opsplitning af landet.



Der er først og fremmest en udbredt forventning om, at Skotland vil forlade Storbritannien, viser en ny meningsmåling.



En måling foretaget af instituttet Opinium for avisen The Observer viser, at 54 procent af alle britiske vælgere mener, at brexit har gjort en opløsning af Storbritannien for mere sandsynlig.



Blandt vælgerne i Skotland, der er en af de fire enheder i Storbritannien, er tallet 63 procent.



Målingen kommer, få dage efter at den skotske førsteminister, Nicola Sturgeon, sagde, at der ligger et "jernmandat" til en ny skotsk folkeafstemning om uafhængighed, når betingelserne for brexit er afklaret.



Sturgeon siger, at afstemningen må finde sted inden for en klart defineret tidsramme.



Skotterne har en gang tidligere stemt om uafhængighed fra Storbritannien. Det var i 2014. Her valgte et flertal på 55 procent, at Skotland skulle forblive en del af Storbritannien.



Det er udsigterne for Skotlands økonomi, som har altafgørende betydning i opgøret mellem tilhængere og modstandere af skotsk uafhængighed.



Sturgeon har advaret om, at en britisk udtræden af EU vil medføre, at titusindvis af arbejdspladser går tabt i Skotland.



Den britiske premierminister, Theresa May, siger, at hun kæmper for "den bedst mulige aftale" med Bruxelles - også for Skotlands vedkommende.



Men der hersker tvivl om udsigterne for den skotske økonomi på mange områder. Det gælder blandt andet spørgsmålet om, hvordan et budgetunderskud på 9,0 procent af bruttonationalproduktet kan dækkes ind.



Det er et budgetunderskud, som er værre end det kriseramte Grækenlands.



Men det er frem for alt bekymringen for Nordsøolie-sektoren, som har centrum i Aberdeen, der trænger sig på.



I de seneste år er oliepriserne faldet markant, og en krise tager til. I Storbritannien arbejder omkring 33.000 mennesker i olieindustrien - heraf 38 procent i Skotland.



Udmeldingerne fra Sturgeon om en ny folkeafstemning ventes at få massiv støtte i det skotske parlament, selv om det skotske erhvervsliv har advaret mod en ny lang periode med usikkerhed om fremtiden.



