Ny lov på vej: Førerløse skibe skal sikre mod menneskelige fejl

Fremover kan det blive en computer frem for en kaptajn af kød og blod, der styrer skibet sikkert i havn.



I hvert fald hvis det står til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der med ny lovgivning vil bane vejen for førerløse skibe i danske farvande.



"Vi skal omfavne den nye teknologi ved at sikre mere sikkerhed på vandet og ved at gøre det billigere at fragte passagerer og gods."



"Det vil være en kæmpe gevinst for samfundet," siger ministeren.



De førerløse skibe vil ifølge Brian Mikkelsen mindske risikoen for, at der sker ulykker til søs.



"Fra undersøgelser, blandt andet fra DTU, ved vi, at det er mere sikkert, når der ikke er nogen mennesker til at begå fejl," siger Brian Mikkelsen.



" Det kan være en person, der falder i søvn, snakker i telefon med kæresten eller spiller videospil."



"Teknologien betyder, at vi ikke får dumme menneskelige uheld", siger Brian Mikkelsen.



En undersøgelse fra DTU viser ifølge DR Nyheder, at menneskelige fejl er skyld i mere end halvdelen af de hændelser, der er registreret med skibe i EU i perioden fra 2011 til 2016.



Brian Mikkelsen sammenligner de førerløse skibe med det at køre med metroen.



" Det er ligesom at sætte sig i metroen, hvor man bare kører, upåagtet at der ikke er en chauffør. Men der skal selvfølgelig være menneskelig kontrol og nogen, der holder øje med det," siger han.



De førerløse skibe vil ifølge ministeren ikke bare højne sikkerheden. De vil også sænke omkostningerne og gøre færgebilletter og varer billigere.



Ministeren ser gerne, at Danmark kommer til at indtage en global førerposition på området.



Lovforslag på vej



Ministeren sigter mod at fremsætte lovforslag i næste folketingssamling med henblik på, at de førerløse skibe er tilladt senest i 2020.



Regeringen har også lagt et lovforslag frem om førerløse biler.



Her har to kommuner - Aalborg og Vesthimmerlands kommuner - allerede lagt billet ind på at lave forsøg med selvkørende busser.



