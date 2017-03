Erdogan lover hård kurs over for Danmark og europæere

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, kritiserer Danmark og en række andre europæiske lande for at have forhindret tyrkiske ministre i at føre valgkamp op til en folkeafstemning i Tyrkiet i april.



" Lad dem forsøge at forhindre ministrene. Uanset om det er tyskere, hollændere, østrigere, schweizere, belgiere eller danskere, så skal I vide, at jeres præsident står fast og vil blive ved med at stå fast."



Det sagde præsidenten ifølge mediet Al Jazeera lørdag i en tale i forbindelse med en mindehøjtidelighed for Første Verdenskrig.



/ritzau/