Trump sætter dystert aftryk på G20-møde i Tyskland

G20-landenes finansministre kan i en sluterklæring fra deres møde i den tyske by Baden-Baden ikke enes om at bakke op om frihandel.



Der er heller ikke enighed om at finansiere bekæmpelsen af klimaforandringer.



Frankrigs finansminister, Michel Sapin, kalder mødes resultat stærkt beklageligt.



"Jeg beklager, at vi i vores drøftelser i dag ikke har været i stand til at nå en tilfredsstillende konklusion på de to prioriteter, som er absolut afgørende i dagens verden, siger han.



G20-mødet er det første sammenstød mellem præsident Donald Trumps amerikanske regering og det internationale samfund.



I begyndelsen af juli skal stats- og regeringscheferne for de 20 lande, der er i G20, mødes til topmøde i Hamburg. Her skal også Trump deltage.



/ritzau/Reuters