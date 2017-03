A-kasser kritiserer jobpræmie for at være spild af penge

Relateret indhold Tilføj søgeagent Beskæftigelsesministeriet

Til april udruller regeringen en ny jobpræmie for at få langtidsledige i job.



Men præmien til de langtidsledige er spild af penge. Det mener direktøren i brancheorganisationen for de danske A-kasser, Danske A-kasser, Verner Sand Kirk.



Udsigten til en skattefri præmie oven i lønsedlen har nemlig ikke fået flere langtidsledige kontanthjælpsmodtagere eller enlige forsørgere i arbejde.



Det viser en evaluering, som Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kora, har lavet af to tidligere forsøgsordninger med jobpræmier.



"De evalueringer antyder, at der ikke er nogen nævneværdig effekt.



"Man kommer til at bruge en masse penge på at give en præmie til folk, der ville komme i arbejde alligevel. Folk, der er ledige, søger som hovedregel alt det, de kan.



"Derfor kan de jo ikke søge mere, end de gør i forvejen, siger Verner Sand Kirk.



Højere gevnist til flere ledige



Den nye jobpræmie adskiller sig fra de to forrige, da præmien denne gang er højere og gælder en større gruppe.



Langtidsledige kan nu få ti procent af månedslønnen i bonus - højst 2500 kroner om måneden.



Med de to forrige ordninger kunne langtidsledige kontanthjælpsmodtagere eller enlige forsørgere få fire procent af månedslønnen - højst 600 kroner.



Jobpræmieordningen vil ifølge Beskæftigelsesministeriet omfatte personer, som per 1. december 2016 har haft mindst et års sammenhængende forløb på blandt andet kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller ressourceforløb.



Det er gisninger, at et højere beløb vil gøre en forskel, mener direktøren i Danske A-kasser, der kalder præmien for Danmarks største forskningsforsøg.



Regeringen har afsat 530 millioner kroner til ordningen fra 2017 til 2019.



Spørgsmål: Synes I, at det er penge ud af vinduet?



"Det er det jo i den udstrækning, at man giver folk en præmie, som ikke ændrer på sandsynligheden for, at de får job. Det er en udgift uden effekt, siger Verner Sand Kirk.



Han henviser til, at pengene i stedet burde blive brugt til at styrke aktiveringsindsatsen og give ledige flere uddannelsestilbud.



Ifølge Beskæftigelsesministeriet vil omkring 164.000 personer kunne få en gevinst med den nye jobpræmieordning.



