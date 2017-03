Afviste Trump at give Merkel hånden?

Den amerikanske præsident Donald Trump afviste tilsyneladende på et for pressen opsat pressemøde at give den tyske kansler Angela Merkel hånden i Det Hvide Hus i Washington.



Flere medier rapporterer, at de to statsledere på mødet i det ovale kontor i Det Hvide Hus optrådte kejtet over for hinanden, da de mødte pressen.



Mødet i det ovale kontor er ellers en del af rutinen, når USA's præsident mødes med udenlandske statsledere, hvor pressen får lov til at stile et par hurtige spørgsmål, og hvor fotograferne får lov til at tage billeder.



Her er det kutyme, at et sådant mødes krydres med et billede, hvor den udenlandske statsleder trykker UA's præsident i hånden.



Aparte forestilling



Sådan gik det så ikke den her gang.



Den britiske avis The Independent rapporterer, at man under mødet kan høre Merkel stilfærdigt spørge Trump om han ville give hende hånden.



På optagelser fra mødet kan man se, at Trump ikke svarer på Merkels spørgsmål, og i stedet kigger væk og ned i gulvet og holder hænderne samlet mellem benene.



Den noget aparte forestilling understreger, at der nogle store uoverensstemmelser mellem de to lande omkring en række væsentlige forhold, der rækker tilbage til dengang Trump førte valgkamp for at blive USA's præsident.



Der er forskellige handelspolitiske opfattelser, hvor Merkel er en ivrig fortaler for fri handel, mens Trump raser over den tyske bilindustri, der ifølge Trump uretmæssigt har udkonkurreret den amerikanske bilindustri.



USA importerer for 111,2 mia. dollar fra Tyskland, mens amerikanske virksomheder omvendt kun er i stand til at sælge for 59,8 mia. dollar i Tyskland. USA's handelsunderskud er altså på ca. 50 mia. dollar, numerisk det næststørste efter Kina.



Et andet forhold der skiller er Tysklands politik over for flygtninge, ligesom Merkel flere gange har irettesat Trump for hans udtalelser om flygtninge. En ting kunne de dog blive enige om. Det var da Trump roste Tysklands indsat i Afghanistan og Merkel lovede efterfølgende at hun vil skrue op for landets forsvarsbudget.