Løkke varsler oprustning af forsvaret

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) siger efter møde med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, at Danmark skal bruge flere penge på forsvaret.



Det går ikke længere at fokusere på nogle trusler for at finde pengene til det ved at skære i indsatsen andre steder:



"Vi står med mere komplekst sikkerhedspolitisk billede. Det betyder, at vi ikke kan skrue ned for noget for at skrue op for noget andet. Vi skal skrue op på det hele," siger Lars Løkke Rasmussen.



Han understreger, at Nato "er og forbliver en hjørnesten i dansk sikkerhedspolitik":



"Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for vores fælles sikkerhed. Og vi lever i en tid, hvor vi ikke kan tage sikkerheden for givet."



"Det anerkender den danske regering, og derfor er det regeringens ambition at lave et substantielt løft af forsvaret."



"Men det er ikke kun et spørgsmål om midler. Det handler også om effektivitet," siger Lars Løkke Rasmussen.



Han henviser dermed til det, som Danmark hidtil har brugt som en slags undskyldning for et slankt budget. Nemlig, at Danmark altid stiller op, når der er brug for soldater til internationale missioner.



Også når det er skarpe missioner som i Afghanistan og Irak, der koster danske soldater livet.



Jens Stoltenberg afviser dog at gå ind på den opgørelse:



"Det er ikke sådan, at det er i orden at have et lille forsvar, hvis det bare er effektivt - eller have et stort forsvar, hvis det er mindre effektivt."



"Det er ikke et valg mellem kvalitet og kvantitet. Vi skal have mere af begge, siger Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg."



Statsministeren erkender, at trusselsbilledet ændrer sig så hastigt i disse år, at der skal tilføres flere penge til forsvaret.



"Listen er desværre lang," siger Lars Løkke Rasmussen og opremser:



"Ruslands ageren - blandt andet i vores eget nærområde. Truslen fra terrorisme og ustabilitet i Nordafrika og Mellemøsten."



Regeringen har lovet et "substantielt løft" af forsvaret. Løkke vil dog ikke sætte beløb på endnu.



"Danmark står naturligvis som det Nato-kerneland, vi er, ved de forpligtelser, vi påtager os," siger Lars Løkke Rasmussen.



Han gør det dog klart, at Danmark ikke kan indfri målsætningen om, at bruge 2,0 procent af bnp på kort sigt.



"Selv hvis vi havde pengene, ville det danske forsvar jo heller ikke kunne absorbere så mange penge på en meningsfuld måde," siger Løkke.



Han henviser dermed til, at Danmark i dag bruger 1,14 procent af bnp på forsvaret. Med andre ord skal der ske en voldsom stigning i forsvarets budget for at nå op på 2,0 procent af bnp.



Ifølge Jyllands-Posten vil det koste Danmark 31 milliarder kroner ekstra hvert år, hvis regeringen skal indfri Nato-løftet i 2024 som lovet.



