Meningsmåling: 19 af 22 ministre er blevet mindre troværdige

Siden Lars Løkke Rasmussen (V) i november præsenterede sin nye trepartiregering, har hovedparten af hans ministre tabt troværdighed i vælgernes øjne.



22 af regeringens 19 ministre får en lavere score, når vælgerne skal vurdere deres troværdighed, sammenlignet med da regeringen trådte til.



Det viser en meningsmåling, som analyseinstituttet Wilke har foretaget for Jyllands-Posten.



Her er et repræsentativt udsnit af befolkningen blevet bedt om at vurdere regeringens ministre på en skala fra 0 til 10 - fra meget utroværdig til meget troværdig.



"Regeringen har ikke haft en nem start. Det har været svært at gennemføre ny politik, fordi flertallet i Folketinget ofte ikke har bakket op."



"Det er kun på udlændinge- og retspolitikken, at der er entydig støtte til regeringens projekt, og når en minister ikke kan få gennemført sin politik, er det svært at skabe et billede af handlekraft og ansvar," siger Rune Stubager, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, til Jyllands-Posten.



Under ét vurderes ministerholdets troværdighed til 4,56 - under middel.



Størst fald i troværdighed oplever ældreminister Thyra Frank (LA) og transportminister Ole Birk Olesen (LA), som begge har fået hård kritik af oppositionen og Dansk Folkeparti i deres første ministertid. Mest troværdig vurderes udlændingeminister Inger Støjberg (V).



Finansminister Kristian Jensen (V) kan ikke genkende billedet af, at regeringens troværdighed er for nedadgående. Tværtimod.



Han nævner en bred aftale om bedre lægedækning, stramninger på udlændingeområdet og en liberalisering af taxaloven som tre områder, hvor VLAK-regeringen har skabt resultater.



"Selv om vi ikke er kommet så langt, som vi gerne vil, er det skridt i den rigtige retning. Derfor har jeg lidt svært ved at se, hvad baggrunden er for, at vi falder i troværdighed," siger Kristian Jensen til Jyllands-Posten.



Liberal Alliance skiller sig i målingen ud, idet partiets seks ministre er placeret blandt de syv laveste troværdighedsvurderinger.



Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er den eneste minister, som går frem i målingen.



