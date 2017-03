Fillon efterforskes nu også for 100.000-kroners jakkesæt

Francois Fillon blev en suveræn vinder af de konservatives primærvalg i Frankrig, men siden har præsidentkandidaten ikke haft meget at juble over.



Torsdag skriver franske medier, at efterforskere har udvidet en undersøgelse af Fillon til også at omfatte dyre jakkesæt, som han modtog af en ven.



Efterforskningen handler om jakkesæt, som jetsetskrædderen Arnys har syet til en værdi af 13.000 euro, hvilket svarer til knap 100.000 danske kroner.



De blev betalt af en unavngiven ven, siger en retskilde til det franske nyhedsbureau AFP.



Fransk politi sagde tirsdag, at man har "seriøse og faste" beviser, for at Fillon gav sin kone løn for et job, som hun ikke udførte.



Politikerens advokat har siden bekræftet dette.



Anklagerne lyder blandt andet på omdirigering af offentlige fonde, misbrug af offentlige midler og ukorrekte oplysninger om økonomiske aktiver.



Den 63-årige præsidentkandidat har fastholdt sit kandidatur, ved valget der afvikles over to runder i slutningen af april og begyndelsen af maj.



Flere i partiet har opfordret ham til at træde tilbage.



Alain Juppé, som blev nummer to efter Fillon i primærvalget, sagde tidligere på måneden, at det var for sent for ham at gøre comeback i valgkampen.



Fillon har erkendt en del af beskyldningerne. Han har også undskyldt. Men han afviser, at det, han har gjort, har været ulovligt.



Han har konstateret, at ingen kan stoppe hans kandidatur, nu da de franske vælgere ved primærvalget har givet ham flest stemmer.



/ritzau/AFP