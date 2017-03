Det skrider fremad med overenskomstforhandlingerne, oplyser forligsmand Ole Hasselgaard.



"Der er på nuværende tidspunkt indgået forlig på overenskomstområder, der omfatter flere end 85 procent af de involverede lønmodtagere," siger han i en pressemeddelelse.



Forligsmanden har torsdag haft et møde med Dansk Arbejdsgiverforening, DA, og LO om de igangværende overenskomstforhandlinger.



Der forhandles videre på en række områder fredag.



Hvis forhandlingerne ikke fører til forlig inden klokken 18 fredag aften, må parterne forvente med kort varsel at blive indkaldt til forhandling i Forligsinstitutionen lørdag, oplyser Ole Hasselgaard.



"Jeg agter søndag at indlede centrale forhandlinger med DA og LO om en samlet mæglingsskitse, der blandt andet vil indeholde vilkårene for de overenskomster, hvor der ikke er opnået enighed," siger han.



Formelt udløb de mange gældende overenskomster på det private område 1. marts, men det er ikke dem alle, der er blevet fornyet.



Overenskomstforhandlingerne for de i alt omkring 600.000 privatansatte er i den afsluttende fase, og forligsmanden arbejder på at få de sidste forlig på plads.



Herefter er det i sidste ende op til fagforeningernes medlemmer at stemme ja til resultaterne.



Hvis arbejdsgivere og lønmodtagere på nogle af områderne må opgive at blive enige, skal der varsles konflikt med 14 dages varsel.



Forligsmanden kan to gange udsætte en konflikt i to uger, så hvis forhandlingerne skulle bryde sammen, er der tidligst storkonflikt 2. april.



