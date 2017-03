Trump ønsker ingen handelskrig lover hans minister i Berlin

Donald Trump lægger op til militær oprustning med sit forslag til en finanslov, men han ønsker ingen krig på handel.



Det slår den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, fast under et G20-møde i Berlin torsdag aften.



Der har været global bekymring over Trumps udmeldinger på netop handel.



Præsidenten har langet hårdt ud efter USA's handelsaftaler, og han har aflyst en stor og færdig aftale mellem en række stillehavslande.



På mødet i Berlin siger Mnuchin dog også, at nogle handelsaftaler skal revurderes. De skal være mere fair, lyder det.



/ritzau/Reuters