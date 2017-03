Det kunne have udløst en indædt fløjkrig i Kommunernes Landsforening (KL), da 11 nordjyske kommuner torsdag bragte et varmt emne på dagsordenen ved kommunalpolitisk topmøde i Aalborg.



Men det endte i fred og fordragelighed, da byrådspolitikere fra hele landet diskuterede udligningssystemet.



Det er det system, der omfordeler milliarder fra rige til fattige kommuner, og som i årevis har gravet dybe grøfter mellem især hovedstads- og udkantskommuner.



Et stort flertal vedtog - med støtte fra de nordjyske kommuner - et ændringsforslag stillet af bestyrelsen for KL.



Det glæder KL-formand Martin Damm (V), at kommunerne er enige om at rette appellen det rigtige sted hen.



"Den rent fordelingspolitiske diskussion kan vi jo aldrig blive enige om, siger Martin Damm til Ritzau.



"Men vi har opnået det at samle kommunerne og sige til regeringen: Nu er det nu. I kan ikke smyge jer uden om ansvaret.



- Tag det nu på jer, så vi kan sikre kommunerne en langsigtet finansiering, så det er til at drive kommune i hele landet," siger Martin Damm.



Han siger, at analysen ikke kun skal omfatte udligning, men den samlede finansiering til at sikre nogenlunde ensartede økonomiske vilkår til kommunerne.



"Det vigtige for den enkelte kommune er den finansiering, der er til rådighed."



- Det består både af noget udligning og af et finansieringstilskud. Der siger vi, at det er regeringens ansvar, at det samlet set skal være muligt at drive kommune i hele landet, siger Martin Damm



Spørgsmål: Men der er jo allerede et analysearbejde i gang under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Sparker I ikke en åben dør ind?



"Det er jo blevet udskudt af nogle gange. Planen var, at der skulle komme en reform, der skulle virke fra 1. januar 2018."



"Nu har de af hensyn til boligskatteforhandlingerne givet det et år mere. Så der er tid til at kigge det hele efter i krogene," siger Martin Damm.



Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) oplyser, at regeringen på baggrund af udvalgets arbejde vil tage stilling til et samlet oplæg om ændringer af udligningssystemet.



"Regeringen vil i den forbindelse blandt andet lægge vægt på, at en samlet løsning bidrager til et system, som er mere enkelt og bygger videre på de styrkede kommunale incitamenter, som var udgangspunktet for refusionsomlægningen," siger ministeren i en skriftlig kommentar.



/ritzau/