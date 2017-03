DF er åben for ekstra forsvarsregning på 31 milliarder

Alle Natos stats- og regeringschefer lovede på et topmøde i 2014, at deres lande vil bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar inden for ti år.



Det vil ifølge Jyllands-Posten på sigt koste de danske skatteydere 31 milliarder kroner årligt. Ikke desto mindre skal målet nås. Det fastslår Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, som i disse dage besøger Danmark.



Torsdag mødte han Folketingets partier i Udenrigspolitisk nævn.



Efter mødet vil hverken Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti afvise at bruge 31 milliarder kroner ekstra på Forsvaret, selv om begge partier kalder beløbet astronomisk.



"Der skal forhandles nyt forsvarsforlig til efteråret. Og i baghovedet hos alle ligger ønsket om flere penge til Forsvaret," siger Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup.



Han tilføjer, at Socialdemokratiets indgang til forhandlinger er at se på, hvad Forsvaret har behov for:



"Altså, hvilke kapaciteter der mangler, i stedet for bare at sige, at vi hælder penge i Forsvaret. Så vi afviser det ikke, men vi siger heller ikke, at vi bare skal hælde penge blindt i Forsvaret," siger Nick Hækkerup.



På spørgsmålet om, hvorvidt målet skal nås på de ti år som daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) skrev under på under et Nato-topmøde i Wales, siger Nick Hækkerup:



"Jeg tror ikke, det gavner hverken de kommende forsvarsforhandlinger eller vores tilgang med at fokusere på behovet, hvis vi sætter årstal på."



DF: Det er et enormt tal



Står det til DF's udenrigsordfører, Søren Espersen, så bør Danmark indfri Thornings løfte:



"Vi har forpligtet os til det her. Det var ikke forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, der gjorde det. Det var Helle Thorning-Schmidt, der skrev under på det i Wales i 2014."



"Derfor forventer jeg også, at Socialdemokratiet er med på den tankegang," siger Søren Espersen.



Det vil koste 31 milliarder kroner ekstra årligt, hvis vi på sigt skal indfri løftet. Skræmmer det tal dig?



"Det er et enormt tal. Men skal vi op på to procent af bnp, så er det nok på det niveau. Tallet 35 milliarder kroner har også været nævnt. Dyrt bliver det."



"Men sådan er det, hvis man skal være med i en forening, der hjælper Danmark med sikkerheden. Hvis vi skulle stå alene uden for Nato, så tør jeg slet ikke at gætte på, hvad det vil koste," siger Søren Espersen.



Fredag skal Jens Stoltenberg møde repræsentanter for regeringen. Først lægger han en krans på Kastellet sammen med forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).



Derefter møder han statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Christiansborg.



/ritzau/