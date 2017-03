Vestager giver whistleblowere nyt værktøj i kartel-jagt

EU-Kommissionen vil gøre det lettere og mere sikkert at være whistleblower i Europa.



I jagten på hemmelige karteller og andre former for konkurrenceforvridende adfærd lancerer kommissionen torsdag et nyt værktøj.



Der er tale om et særligt krypteret besked-system. Det skal gøre det mere attraktivt for enkeltpersoner at tippe kommissionen om ulovligheder.



Systemet sikrer brugerne anonymitet og er styret af en ekstern, specialiseret udbyder, som agerer mellemmand mellem kommissionen og whistlebloweren.



"Hvis personer er bekymret over en forretningspraksis, som, de mener, er forkert, kan de hjælpe os med at gøre det rigtige," siger EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.



"Insider-viden kan være et stærkt redskab til at hjælpe kommissionen med at afdække karteller og anden konkurrenceforvridende adfærd," siger hun.



Indtil nu er størstedelen af de ulovlige karteller, som kommissionen har afdækket, blevet afsløret gennem en særlig tilståelsesordning.



Den tilbyder firmaer nedsatte straffe, hvis de selv henvender sig og fortæller om deres ulovlige kartelvirksomhed.



