Dronning Elizabeth har sat sin underskrift på brexit-lov

Storbritanniens dronning Elizabeth har torsdag formelt godkendt den lov, der giver den britiske premierminister, Theresa May, beføjelse til at sætte gang i tovtrækkeriet om en skilsmisse med EU.



Det skriver Reuters.



Mandag aften fik loven efter flere afvisninger den nødvendige godkendelse af Overhuset i det britiske parlament.



Underhuset, som også har stemt, gav grønt lys til forhandlingerne i første forsøg.



Men også det britiske kongedømmes formelt øverste myndighed, dronningen, skal finde kuglepennen frem.



Blåstemplingen betyder, at May kan aktivere EU-traktatens artikel 50, som er den artikel, som baner vejen for forhandlinger om det fremtidige forhold med EU.



Theresa May har længe sagt, at hun vil igangsætte processen senest med udgangen af marts.



Fra artikel 50 er aktiveret, er der en frist på to år til at forhandle betingelserne for en udmeldelse på plads.



/ritzau/