Regeringsparti blev størst i Hollands valg

Det endelige resultat fra onsdagens parlamentsvalg i Holland trækker ud.



Tidligt torsdag morgen er 93,5 procent af stemmerne talt op.



Premierminister Mark Ruttes borgerligt-liberale parti, VVD, står til at få flest stemmer med 21,2 procent. Det rækker til 33 pladser i parlamentet, der har 150 medlemmer.



Det EU- og indvandringskritiske Frihedspartiet under ledelse af Geert Wilders bliver sandsynligvis næststørst med 13,1 procent.



Mark Rutte, der nu skal til at sammensætte en ny regering, mener, at de hollandske vælgere har "sagt nej til populismens falskhed".



På baggrund af det foreløbige resultat står Frihedspartiet til 20 pladser i parlamentet.



På tredjepladsen ligger kristendemokraterne, CDA, med 12,6 procent.



Valgets store taber er det socialdemokratiske PvdA, der har været en del af Mark Ruttes koalitionsregering. Og det har vælgerne åbenbart straffet.



Partiet, der engang var Hollands største, går tilbage fra 38 pladser ved valget i 2012 til nu bare ni.



