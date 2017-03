Europas ledere fryder sig over Wilders' nedtur i Holland

Higher turnout, and a clear victory in the Netherlands for what we might call the decent centre. Encouraging for all. pic.twitter.com/3g9Xq20UoC -- Carl Bildt (@carlbildt) 15. marts 2017

Félicitations aux Néerlandais d'avoir enrayé la montée de l'extrême droite. Volonté de travailler à une Europe plus forte. -- Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) 15. marts 2017

No #Nexit La destra anti UE ha perso le elezioni in Olanda. Impegno comune per cambiare e rilanciare l'Unione -- Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 15. marts 2017

Europæiske ledere udtrykker glæde over, at det højrenationale Frihedspartiet med kontroversielle Geert Wilders i spidsen ikke fik så godt et valg i Holland, som mange havde forventet.I stedet blev det liberale VVD, der har premierminister Mark Rutte som leder, det største parti.En talsmand for den tyske forbundskansler, Angela Merkel, siger, at kansleren har ønsket Mark Rutte tillykke med valgsejren."Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet som venner, naboer og europæere," siger kansleren til Rutte ifølge talsmand Steffen Seibert.EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har også ringet og ønsket Rutte tillykke. Det siger han ifølge sin talsmand."En stemme for Europa og en stemme mod ekstremister," siger Juncker.Den tidligere svenske statsminister Carl Bildt kommenterer Ruttes sejr på det sociale medie Twitter."Et stort vælgerfremmøde og en klar sejr i Holland til det man måske kan kalde det anstændige centrum. Opmuntrende for alle," skriver Bildt.Mange europæiske ledere fokuserer mere på højrenationale Geert Wilders."Tillykke til hollænderne med at dæmme op for det yderste højre," skriver Frankrigs udenrigsminister, Jean-Marc Ayrault, på Twitter.Den italienske premierminister, Paolo Gentiloni, skriver på samme medie, at "anti-EU's højrefløj har tabt valget i Holland".Skotlands førsteminister, Nicola Sturgeon, har tilsyneladende kun behov for at ytre et enkelt ord efter nyheden om Wilders' nederlag."Godt," skriver hun i et kort tweet med et link til de hollandske valgstedsmålinger.Med 93,5 procent af stemmerne talt op står Mark Ruttes VVD til at få flest stemmer med 21,2 procent. Frihedspartiet står til at blive næststørst med 13,1 procent./ritzau/dpa