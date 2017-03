S vil hyre 1000 nye personer til Skat i udkantsområder

Relateret indhold Artikler

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, lægger en helt ny plan på bordet, der skal genoprette tilliden til Skat.



Hun vil skaffe 1000 helt nye ansatte, der skal arbejde intensivt på at nedbringe skattesnyd i Danmark.



Det skriver avisen Danmark, der udgives af Jysk Fynske Medier.



De nyansatte medarbejdere skal arbejde fra fire nye skattecentre.



To skal placeres i Jylland, ét på Fyn og ét på Sjælland, Lolland eller Falster.



Det er en plan, der lægger sig oven på den genopretningsplan, som blev vedtaget i november af regeringen, S, R og DF.



Her blev der investeret syv milliarder kroner og tilføjet 2000 nye medarbejdere i Skat.



Den nye plan fra Socialdemokratiet vil koste 750 millioner kroner om året, men allerede andet år efter etableringen vurderer Socialdemokratiet, at planen vil begynde at give overskud.



Det sker, fordi medarbejderne vil tjene deres egen løn ind mange gange. Og i år 2030 skal planen give et samlet overskud på 40 milliarder kroner.



"Det handler helt grundlæggende om retfærdighed. Vi har et samfund, der bygger på en kontrakt om, at vi alle bidrager med det, vi skal," siger Mette Frederiksen til avisen Danmark.



"Vi ser, at den kontrakt bliver undermineret af blandt andet sagerne om udbytteskat og Panama-papirerne. Folk mister tillid til myndighederne, og den skal vi have genopbygget," siger hun.



Mette Frederiksen siger, at hun ønsker et Danmark, der hænger sammen.



Derfor står hun også fuldt ud bag regeringens planer om at flytte arbejdspladser ud af København.



"Vi ser vitterligt et Danmark, der ikke udvikler sig i samme takt. Etape to i løsningen på det er at supplere udflytningen med oprettelsen af helt nye statslige arbejdspladser i provinsen," siger Mette Frederiksen.



/ritzau/