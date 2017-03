Exitpoll: Ruttes regerende parti får flest stemmer i Holland

Den hollandske premierminister, Mark Ruttes, parti står ifølge den første valgstedsmåling til at vinde flest sæder i det hollandske parlament. VVD står til at få 31 ud af de i alt 150 pladser.



Højrenationalisten Geert Wilders' parti, Frihedspartiet, vinder ifølge den første måling 19 ud af 150.



Det er en andenplads, som Frihedspartiet deler med to andre partier.



Flere havde spået, at Wilders' parti ville klare sig noget bedre i en valgkamp, der i høj grad har kredset om immigration og forholdet til EU.



Indvandringskritiske Geert Wilders har blandt andet haft et stop for muslimsk indvandring samt en afstemning om EU-medlemskab som mærkesager.



Der skal 76 sæder til at få flertal i parlamentet. Det betyder, at Rutte skal danne en koalitionsregering, hvis resultatet af den første valgstedsmåling holder.



Hele 14 forskellige partier ventes at komme ind i parlamentet på grund af en lav spærregrænse.



Det endelige valgresultat ventes i hus omkring midnat.



