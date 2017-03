Top-republikaner afviser Trumps aflytningsanklage mod Obama

Der har endnu ikke været fremlagt beviser, som bakker op om præsident Donald Trumps aflytningsanklager mod sin forgænger.



Sådan lyder det fra amerikanske toppolitikere i den efterretningskomité, der i øjeblikket undersøger den amerikanske præsidents påstand.



"Vi har ikke noget bevis for, at det har fundet sted, siger republikaneren Devin Nunes, der leder komitéen, på et pressemøde onsdag."



"Vi tror ikke, der har været en reel aflytning af Trump Tower (Donald Trumps hovedkvarter i New York, red.)," tilføjer han.



Den konklusion er demokraten Adam Schiff, som også er medlem af komitéen, enig i:



"Indtil videre har jeg ikke set bevis, der bakker op om præsident Trumps påstand om, at hans forgænger aflyttede ham og hans ansatte i Trump Tower," siger han.



Donald Trumps opsigtsvækkende beskyldning blev fremsat i en række aggressive opslag på Twitter.



"Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama "aflyttede mig" i Trump Tower før sejren. Ingenting fundet."



"Hvor lavt er præsident Obama sunket, når han har aflyttet mine telefoner under den meget hellige valgproces? Det her er Nixon/Watergate. Skidt (eller syg) fyr!,"lød det blandt andet.



Siden har flere af Trumps talsmænd forsøgt at nedtone anklagen, der er alvorlig, fordi en præsident ikke har magtbeføjelser til egenhændigt at beordre, at en person skal aflyttes.



Præsidenten gik til angreb på Obama midt i en krise, efter at det er kommet frem, at en række af hans topfolk har haft kontakt med Rusland sidste år.



Michael Flynn, Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, blev fyret efter kort tid i jobbet for at drøfte USA's sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA i december.



Og senest er justitsminister Jeff Sessions blevet beskyldt for at have haft kontakt til selv samme ambassadør to gange i løbet af 2016 uden at have oplyst om det.



Demokratiske politikere mener, at Trumps påstande er en afledningsmanøvre, der skal fjerne fokus fra forbindelsen til Rusland.



