17 republikanske kongresmedlemmer risikerer at komme på kollisionskurs med USA's præsident, Donald Trump.



Trumps partifæller har onsdag underskrevet et beslutningsforslag, hvor de 17 medlemmer af Kongressen går sammen om at gå efter "holdbare økonomiske" måder at bekæmpe den globale opvarmning på.



Blandt andet ved at "studere samt gøre noget ved årsagerne og effekterne af de målbare forandringer i vores globale og regionale klima", står der i forslaget.



Men præsidenten har tidligere kaldt global opvarmning for snyd og skrev sidste år på Twitter, at "hele begrebet global opvarmning er skabt af og for kineserne for at gøre amerikansk produktion ikke-konkurrencedygtig".



Senest har Trump udpeget en kontroversiel chef for den amerikanske miljøstyrelse, EPA.



Scott Pruitt udtalte i sidste uge, at han ikke er enig i, at kuldioxid og andre drivhusgasser er den primære årsag til global opvarmning.



Pruitts standpunkt er i modstrid med de konklusioner, internationale videnskabsfolk er kommet frem til, og som ligger til grund for Paris-aftalen fra 2015.



Senest har både det amerikanske rumagentur, Nasa, og vejrmyndigheden Noaa i januar konkluderet, at middeltemperaturen på Jorden er steget med 1,1 grad celsius siden slutningen af 1800-tallet.



/ritzau/Reuters