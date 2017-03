EU-præsident: Manglende brexit-aftale vil skade briter mest

Britiske trusler om at forlade det europæiske samarbejde uden en egentlig aftale gør ikke det mindste indtryk på EU-præsident Donald Tusk.



"Påstande, der i tiltagende grad ligner trusler, om at fraværet af en aftale vil være godt for Storbritannien og dårligt for EU, er nødt til at blive besvaret," siger EU-præsidenten.



Den britiske premierminister, Theresa May, ventes inden udgangen af marts at aktivere den såkaldte artikel 50 i EU's Lissabon-traktat.



Udgangspunktet er, at parterne herefter har to år til at forhandle skilsmissen på plads.



Den britiske leder har imidlertid understreget, at hun ikke alene forbereder sig på en aftale, men også på muligheden for at rejse sig op og gå.



Men den retorik gør altså ikke indtryk på EU-præsidenten, der ventes at få en afgørende rolle i forhandlingerne.



"Et scenarie med fraværet af en aftale vil være dårligt for alle, men mest af alt for Storbritannien, fordi det vil efterlade en række emner uløst," siger Donald Tusk i EU-Parlamentet i Strasbourg.



"Vi vil ikke lade os intimidere af trusler, og jeg kan forsikre om, at de ganske enkelt ikke vil virke."



/ritzau/