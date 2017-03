Ole Birk Olesen får stor næse for Postnord

Et flertal i Folketinget udtaler ifølge TV2 kraftig kritik af transportminister Ole Birk Olesen (LA) i sagen om Postnord.



Ministeren har ikke informeret Folketinget godt nok, lyder det i den tekst, der formelt set formulerer den såkaldte "næse", ministeren får.



"Udvalget udtaler på den baggrund sin skarpe kritik," lyder det ifølge TV2 i teksten.



"Ministerens manglende orientering af Postforligskredsen kan have sat den politiske proces vedrørende Postnord Danmarks økonomiske udfordringer tilbage."



"Det er en understregning af, at det forløb vi havde med ministeren, ikke har været godt nok," siger Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, til Ritzau.



"Vi har en kraftig kritik af forløbet. Og vi har hørt, at ministeren har beklaget og har tænkt sig at gøre det anderledes fremover," tilføjer han.



Kunne det have gjort en forskel, hvis I havde fået de her oplysninger før?



"Det er svært at sige. Det kan man kun gisne om. Men jo før vi har informationerne, jo før kan vi agere. Og så kunne vi have gjort det i samlet flok," siger Kim Christiansen.



En næse er en skriftlig kritik fra Folketinget til en minister. Men den har ikke direkte konsekvenser for ministeren.



/ritzau/