Kina advarer kraftigt USA mod handelskrig

Den kinesiske premierminister, Li Keqiang, advarer Donald Trump mod at angribe Kina inden for handelsområdet. Premierministeren advarer om, at det er de udenlandske firmaer, der vil være de største tabere, hvis de to lande indleder en handelskrig.



Det skriver The Guardian.



Trump har tidligere kaldt Kina for USA's fjende og truet med at sætte høje afgifter på import af kinesiske varer.



"Vi ønsker ikke at se et udbrud af en handelskrig," understregede den kinesiske premierminister ved en pressekonference, der markerede afslutningen på den to-uger lange kinesiske partikongres onsdag.



Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, ventes i april at holde et to-dages møde ved Trumps resort Mar-a-Lago i Florida. Den kinesiske premierminister ville onsdag ikke endeligt bekræfte det ventede møde.



I sidste måned talte Trump og Xi i telefon, hvor Trump indikerede, at han ikke ønsker at udfordrer Kina på spørgsmålet om Taiwans selvstændighed.



Desuden fremstår Trumps seniorrådgiver og svigersøn, Jared Kushner, i stigende grad som samtalepartner for den kinesiske ambassadør i Washington. Dog hersker der stadig stor usikkerhed omkring Trumps intentioner om forholdet til Kina.



/ritzau/FINANS